Mike Cees & Michelle Monballijn: Nach Sommerhaus-Eklat - so stehen sie heute zu Kritik an ihrer Beziehung

Nach ihrer Sommerhaus-Teilnahme gingen Michelle und Mike eine Zeit lang getrennte Wege. Wenig später fanden sie jedoch wieder zusammen. Konnten sie das, was alles im Sommerhaus vorgefallen ist, wirklich hinter sich lassen? In unserem InTouch Online-Exklusiv-Interview blickte Michelle Monballijn jetzt auf die Zeit während und nach ihrer Teilnahme zurück: "Ich bin eher so drauf, dass ich nichts bereue, weil ich hinter dem stehe, was ich mache und wofür ich mich entscheide und daran wachse. Aber das war mir auch eine Spur zu viel. Nicht das Sommerhaus an sich, sondern die Lügen, die da verbreitet wurden von beispielsweise Youtubern, wo es eindeutig in Richtung Verleumdung und Rufmord ging. Das hat mich richtig wütend und ratlos gemacht. Aber auch das kann mich mittlerweile nicht mehr erschüttern, weil es da Rechtsmittel gibt und wenn du sowas durchgestanden hast, dann kann dir so schnell nichts mehr etwas anhaben und macht dich eher sehr stark. Es hat uns beide auch sehr zusammengeschweißt."

Heute kann sie jedoch aus einem anderen Blickwinkel auf die Sendung zurückschauen und verrät weiter: "Als man das Sommerhaus gesehen hat, musste man sich selbst schon eingestehen, dass es absolut berechtigt ist, unsere Beziehung infrage zu stellen." Dennoch betont sie: "Aber das hat auch Grenzen. Es sollte keiner vergessen, dass fast jeder in seiner Partnerschaft Themen hat und nicht immer alles rosig ist. Es ist immer sehr leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und die, die am lautesten schreien, wollen am meisten von sich ablenken. So denke ich da drüber."

Michelle gibt zu, dass das Abenteuer "Sommerhaus der Stars" für sie und Mike Cees wohl einfach zu früh kam: