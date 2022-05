Mike Singer: Einbruchs-Schock während des "Let's Dance"-Finales!

Eigentlich sollte Mike Singer jetzt zu Gast im ZDF Fernsehgarten sein, doch seinen Auftritt sagte der 22-Jährige nun kurzfristig ab. Jetzt ist auch bekannt, was hinter seines plötzlichen Rückziehers steckt - der "Let's Dance"-Kandidat wurde während des Finales der Show eiskalt ausgeraubt! Während Mike und seine Freundin Sophie (21) in Köln die Finalshow genossen, verschafften sich Einbrecher Zugang zu seinem Zuhause durch ein Fenster im oberen Bereich des Hauses, wie Bild nun berichtet. Gegen 3:30 nachts räumten sie Mikes komplettes Haus in der Nähe von Baden-Baden leer und entwendeten Diebesgut im Wert von 100 000 Euro. Neben Schmuck, Designerwaren und Bargeld soll darunter auch eine Rolex GMT-Master (ab 10 000 Euro) gewesen sein.

Ein Schock für den jungen Sänger! Als die Polizei vor Ort eintraf, waren die Diebe bereits auf der Flucht. Weder die Hubschrauber-Suche noch die Hundestaffel konnte eine Fährte aufnehmen, wodurch die Täter noch immer nicht geschnappt wurden. Mike erfuhr von dem Ganzen erst bei einer Feier, an der er noch nach dem "Let's Dance"-Finale teilnahm. Auf Instagram teilte er jetzt den Artikel der Bildzeitschrift, um seinen Fans zu erklären, was los war, ein persönliches Statement gab Mike Singer jedoch noch nicht ab.

