Motsi Mabuse: Bittere Demütigung! Jetzt zieht sie dramatische Konsequenzen

Nachdem sich unter einem eigentlich nett geschriebenen Facebook-Artikel neben freundlichen Fan-Meinungen wieder mal ätzend böse Kommentare häuften, konfrontierte Motsi ihre Hater jetzt öffentlich und stellte sie damit bloß. In der Story war es darum gegangen, dass Motsi überlege, in die USA auszuwandern, da sie dort spannende TV-Angebote habe. Prompt nahmen das einige User zum Anlass, die Profi-Tänzerin zu beleidigen. "Dann soll sie doch gehen", musste man da lesen, "die will hier eh keiner." Statt ihren Ärger runterzuschlucken, wetterte Motsi zurück: "Euer Rassismus wird euch auffressen. Ihr sterbt alleine und unglücklich! Gut gemacht!" Eine deutliche Ansage, die erahnen lässt, wie viel Wut sich in Motsi angestaut hat.

Vor allem, weil sie sich große Sorgen macht, dass eines Tages auch ihrer Tochter ähnlichen Attacken ausgesetzt sein könnte, eine Horror-Vorstellung für die liebende Mama. Und da Motsi bekanntlich eine Frau der klaren Worte ist, bekräftigt sie ihren Standpunkt auch auf Twitter noch mal unmissverständlich: "Liebe Rassisten, die sich letzte Nacht von mir getriggert gefühlt haben. Ich habe weder Zeit noch Geduld für euch. Danke, dass ihr es mir so einfach gemacht habt, euch zu blocken. Schönes Wochenende noch, ich werde jetzt in mein schönes Leben zurückkehren." Dem ist nichts hinzuzufügen…