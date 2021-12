Motsi Mabuse: Bittere Trennung! Sie ist einfach nur Traurig!

Motsi ist verzweifelt

Für die 40-jährige "Let’s Dance"-Jurorin ein Schock, schließlich leben ihre Eltern und die große Schwester in Südafrika. Zwei Jahre sah sie Papa Peter, Mama Dudu und Phemelo wegen der Pandemie nicht, bis es im Sommer endlich zu einem einzigen Besuch bekam.

"Ich weiß nicht, wann ich meine Liebsten das nächste Mal sehe", fragte sie sich damals. Und diese Frage steht nun wieder im Raum! Aber nicht nur das bricht ihr das Herz: Gerade durfte sie nicht nach Großbritannien einreisen, um in der Jury von "Strictly Come Dancing" zu sitzen – obwohl sie dreifach geimpft ist! "Meine Zertifikate werden dort nicht anerkannt. Ich bin traurig, wütend und enttäuscht", so Motsi verzweifelt.

