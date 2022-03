Motsi Mabuse: Dramatischer Zusammenbruch

Motsi ist völlig fertig

Ihre Schwiegereltern lebten in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, bevor sie nach Deutschland flohen. Motsis Herz wird auch jetzt noch ganz schwer, wenn sie sich daran erinnert, wie sich die Eltern von ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk nach den ersten Angriffen meldeten: "Wir haben geschlafen und dann hat das Telefon geklingelt. Und ich habe die Stimme von Evgenys Mutter gehört und ich bin sofort aufgewacht. Man hat nach kurzer Zeit die Panik in ihrer Stimme gehört", so die Mama einer kleinen Tochter aufgewühlt. Seit 2015 sind Motsi und Evgenij ein Paar – klar, dass die Sympathieträgerin deshalb auch eine besondere Verbindung zum Heimatland ihres Partners hat.

Umso mehr muss es sie verletzt haben, dass bei "Let‘s Dance"-unter anderem die Kandidaten Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein an dem Coronavirus erkrankten, weil sie wohl an wilden nächtlichen Partys im Kölner Hotel "Savoy", da sind viele der Promis untergebracht, teilnahmen ... Während in der Ukraine Menschen sterben und Millionen flüchten müssen, wird im Hotel gefeiert – unfassbar für Motsi! Wie lange soll sie das noch ertragen?

