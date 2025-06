Motsi Mabuse: Ernste Worte nach "Die Verräter"-Finale – "Ich mache sowas nie wieder"

So gut die Verräter gespielt haben, so tragisch war der Ausgang für die Loyalen, die sich von dem Trio betrogen gefühlt hat. Younes offenbarte am Ende scherzhaft, dass er keiner Frau mehr vertrauen könne, wirkte aber doch sichtlich niedergeschlagen. Und auch Marie zeigte sich entsetzt darüber, dass sie bis zum Schluss nicht durchblickt hat, wer ein falsches Spiel spielt.