Motsi Mabuse: Erschütternde Ehe-Beichte! Der Schmerz sitzt tief

Die Scheidung war ihr letzter Ausweg

Von 2003 bis 2014 war Motsi mit Timo Kulczak verheiratet. Doch in der Beziehung mit dem Tänzer war sie nicht immer glücklich. In ihrem Buch "Finding My Own Rhythm" berichtet die 41-Jährige, dass sie von ihrem damaligen Ehemann kontrolliert und unterdrückt wurde. Er soll ihr Vermögen verwaltet haben und sogar in der Küche hatte Motsi offenbar nicht immer ein Mitspracherecht. So soll ihr Ex ihr vorgeschrieben haben, was sie essen kann!

"Ich war nicht mehr in Timo verliebt – und das schon eine ganze Weile nicht mehr", erinnert sie sich zurück. Irgendwann gelang es ihr, endgültig einen Schlussstrich zu ziehen. "Timo und ich flogen nach Thailand und ich sagte ihm ein für alle Mal, dass ich gehen würde. Wir haben uns jeden Tag gestritten, aber dieses Mal habe ich mich geweigert, nachzugeben."

Und ihr Mut hat sich gelohnt! Mittlerweile ist Motsi seit 2017 mit dem Profitänzer Evgenij Voznyuk verheiratet und könnte nicht glücklicher sein!