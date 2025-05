Nach "Fernsehgarten"-Absage von Abor & Tynna: Andrea Kiewel findet klare Worte

Doch die Euphorie scheint nicht auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Das Geschwisterpaar, das Deutschland beim ESC vertreten wird, schlug eine Einladung in den "Fernsehgarten" aus. Kiewel erklärte dazu offen: "Weil die sich im 'Fernsehgarten' nicht sehen." Ihre Enttäuschung über die Absage machte sie dabei unmissverständlich deutlich: "Was ich zum Kotzen finde. Aber es ist eben so, du kannst ja niemanden zwingen."