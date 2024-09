Nach Patricija und Alexandru Ionel: Nächstes "Let’s Dance"-Baby auf der Welt

Jimmi Surles, der seit vielen Jahren Teil der "Let’s Dance"-Familie ist, war lange Zeit im Hintergrund als Choreograf tätig, bevor er 2022 größere Bekanntheit erlangte. In der 15. Staffel der Tanzshow trat er gemeinsam mit Moderatorin Victoria Swarovski (31) auf und beeindruckte das Publikum mit seiner künstlerischen Performance. In der darauffolgenden Staffel ersetzte er kurzfristig die Profitänzerin der Unternehmerin Lilly zu Sayn-Wittgenstein (52). Doch Jimmi ist nicht nur in der deutschen Tanzszene erfolgreich: Auch international arbeitete er mit namhaften Künstlern wie Mariah Carey (55) und den Pussycat Dolls zusammen. Durch seine langjährige Erfahrung und sein Talent hat er sich einen festen Platz in der Welt des Showtanzes erarbeitet.