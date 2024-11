Nach Ralfs Coming-Out: Cora Schumacher in Tagesklinik – wegen Panik-Attacken!

In ihrer Instagram-Story offenbart Cora Schumacher (47) ein Geheimnis - der ehemalige "Let's Dance" - Star befindet sich seit mehreren Wochen in therapeutischer Behandlung in einer Tagesklinik. Der Auslöser für ihre Entscheidung sich in eine Tagesklinik zu begeben, waren laut der Blondine: "aktuelle Geschehnisse und die wiederholten medialen Hetzkampagnen". Deshalb entschied sie proaktiv zu handeln und sich professionelle Hilfe zu suchen.