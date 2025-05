Nach Skandal-Interview von Prinz Harry: Meghan Markle reagiert deutlich

Nur kurze Zeit nach Harrys TV-Auftritt veröffentlichte Herzogin Meghan ein Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram. Darauf zu sehen sind Prinz Harry mit den gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) im Garten. Harry hält Archies Hand, während Lilibet auf seinen Schultern sitzt. Ein Text fehlt, doch der Insta-Post ist als Reaktion auf den Interview-Wirbel zu verstehen.

Meghan zeigt Harry als guten, fürsorglichen Familienvater. Seine Qualitäten als Vater standen zwar aktuell gar nicht in der Kritik, doch Meghan will offensichtlich den Blickwinkel in eine andere Richtung lenken und Harry mehr als Individuum und weniger als eigensinniges Mitglied des Königshauses darstellen.