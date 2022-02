Nach Südafrika-Show: RTL verrät erste Details zum Dschungelcamp 2023

In diesem Jahr sah das "Dschungelcamp" ein bisschen anders aus als sonst. Durch die Corona-Pandemie konnte es zum ersten Mal nicht in Australien stattfinden und würde stattdessen nach Südafrika verlegt. Obwohl die Promis dort großen Spaß hatten, sieht es so aus, als würde es im nächsten Jahr wieder zurück nach Australien gehen.