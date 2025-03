Nach "Too Hot To Handle – Germany": Wird SIE die neue Bachelorette?

Wird die nächste Bachelorette wieder eine ehemalige "Too Hot To Handle"-Kandidatin? Nachdem sich Stella Stegmann (27) im vergangenen Jahr als Rosenkavalierin auf die Suche nach ihrem Traumann bzw. ihrer Traumfrau machte, gibt es jetzt die nächsten Kandidatinnen der Netflix-Show "Too Hot To Handle", die vielleicht auch Lust auf den Job als Bachelorette haben. Cassy Cassau (25) packt jetzt aus.