Nadine Klein: Traurige Nachrichten kurz nach der Hochzeit

Erst vor wenigen Tagen war Nadine Klein noch so glücklich - sie und ihr Freund Tim Nicolas Schwichtenberg haben sich in einer großen Zeremonie mit all ihren Liebsten ganz romantisch ein zweites Mal das Ja-Wort gegeben. Eigentlich sollte die ehemalige Bachelor-Kandidatin und Ex-Bachelorette nun auf Wolke 7 schweben, doch so richtig kann sie ihre Flitterwochen nicht genießen, denn in ihrer Familie kam es vor kurzem zu einem tragischen Trauerfall - ihre Mutter ist ganz plötzlich verstorben.