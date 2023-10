Nico Santos nach der Baby-News: Traurige Hiobsbotschaft für seine Fans!

Zwar dürfte das die Fans, die sich auf die Konzerte des Sängers gefreut hatten, ein wenig enttäuschen, dennoch zeigen sie sich in den Kommentaren unter dem Post verständnisvoll und freuen sich über das Baby-Glück des einstigen "The Voice of Germany"-Coaches: "Herzlichen Glückwunsch Euch beiden. Ich freue mich unendlich für Euch. Wie sollten wir Fans dafür kein Verständnis haben, wenn die Tour verschoben wird. Ihr erwartet ein kleines Wunder. Da ist so eine Tour doch wurscht. Familie ist einfach das Wichtigste" lautet nur einer der vielen positiven Kommentare unter dem Post. Bei so viel Verständnis seiner Anhänger wird sicherlich auch Nico Santos ein Stein vom Herzen fallen.