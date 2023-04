Nico Santos: Süße Beichte! Er will es nicht länger verheimlichen

Nico Santos hat eine Schwäche, eine zuckersüße Schwäche: Der Sänger liebt Eiscreme. Und das sogar so sehr, dass er jeden Tag ein Eis am Stiel genießt. Und dabei ist es dem 30-Jährigen egal, welche Jahreszeit gerade herrscht. Während draußen die Sonne scheint, die Blätter von den Bäumen fallen oder Schneeflocken leise herunterrieseln - Nico Santos hat immer einen Vorrat an Eis zu Hause. In einem Interview mit "Langnese" verriet er nun, dass er am liebsten Dolomiti, Cornetto und Flutschfinger auf Lager hat. Ist das sein Ernst oder nur ein lustiger Werbegag? Der Liedermacher klärt via Instagram auf: Nico Santos wurde vom Eishersteller angefragt, den Klassiker "Like Ice in the Sunshine" neu zu interpretieren und zu singen! Eine Anfrage, der er nicht widerstehen konnte, wie er im Interview verriet: "Also ob es einen Bezug gibt? Es gibt auf der Welt wahrscheinlich fast nichts, wozu ich so viel Bezug habe, wie zu Langnese Eis. No joke, wenn ich jetzt in meine Tiefkühltruhe gucke, dann ist da Dolomiti, Flutschfinger, Cornetto und die esse ich leider no joke jeden Tag."

Mit dieser zuckersüßen Beichte hat Nico Santos seine Fans mit Sicherheit überrascht! Und für alle, die noch nicht genug von dem singenden Hottie haben, können sich auf die Premiere von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" freuen. Denn am 25. April geht die musikalische Abendunterhaltung in eine neue Runde! Und Nico Santos ist auch dabei...

