Nikola Glumac: Liebeswirrwarr bei "Promis unter Palmen"! Heiße Poolszenen mit Melody Haase

Aktuell weiß jeder: Nikola Glumac ist mit Kim Virginia (29) zusammen - die beiden erwarten sogar ein Baby! Doch bei "Promis unter Palmen konnte man zumindest am Anfang nichts davon erahnen. Im Gegenteil!

In der Sendung geht es nämlich zwischen zwei ganz anderen heiß her: Nikola und Melody Haase! Man sieht die beiden bereits im Vorspann zusammen im Pool. ER kann nicht die Finger von ihr lassen und SIE genießt das in vollen Zügen. Die Mitbewohner sind sich sogar sicher: "Die bums** gleich!" Oha! Ob es wirklich dazu gekommen ist? Und was Kim und Nikola wohl heute über die Szene denken?

Auch Kim ist in der Show kein Unschuldslamm. Sie macht Kandidat Cristo schöne Augen, fordert ihn auf mit ihr zu flirten. Der wird schon bei dem Gespräch ganz nervös! "Ich mag, dass du eloquent bist und lustig, und was im Leben erlebt hast", schwärmt Kim. Im Interview gesteht sie außerdem, dass sie Cristo total süß und sexy findet und sich so langsam an ihn anpirscht. Sie würde am liebsten mit ihm kuscheln - doch da bekommt sie einen Korb von ihrem Mitstreiter. Er ist für das Spiel hier und nicht um die große Liebe zu finden.