Nino de Angelo: Endlich raus aus den Schulden!

"In meinem Leben habe ich etwa zehn Millionen Euro verdient und fünf davon an das Finanzamt bezahlt. Leider ist mir das Geld immer schnell durch die Finger geronnen. Ich habe ja gern gut gelebt. Und weil ich meinen Lebensstandard nicht runterschrauben konnte oder wollte, wenn ich mal nicht so viel verdient habe, stand ich dann plötzlich mit hohen Schulden da.", sagt Nino de Angelo gegenüber "Bild". Doch damit soll spätestens an seinem 60. Geburtstag (am 18. Dezember) Schluss sein!

Nino de Angelo zu "Bild": "Ich habe mir vorgenommen, mit 60 jenseits von Schulden zu sein und das werde ich auch erreichen. Ich bin dann wieder ein freier Mann. Mit meiner zweiten Insolvenz bin ich so gut wie durch. Ich habe da mit Zinsen und Gebühren über eine halbe Million reingeballert. Eine Restschuld-Befreiung wollte ich nicht!" Weiter habe sich der Schlagersänger geschworen, mit 60 "einiges anders" zu machen und "noch einmal ganz von vorne" anzufangen. "Mit 18 habe ich mir von meiner ersten Million einen schwarzen Ferrari gekauft. Das wird mir nicht wieder passieren." Und scherzt anschließend: "Der nächste Ferrari wird rot!"