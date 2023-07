Nino de Angelo: Himmelfahrtskommando! Er setzt alles aufs Spiel

Elf Termine stehen auf seinem Plan: "Ich kann nicht rumjumpen, aber ich kann mit voller Power meine Songs singen", beteuerte Nino de Angelo jüngst, wie "Freizeitwoche" berichtet. Für seine Fans unverantwortlich! Denn jeder Atemzug kostet den Sänger Kraft. Gerade erst kämpfte er gegen eine Kehlkopfentzündung – zudem schwächt sein Alkoholkonsum sein ohnehin labiles Immunsystem.

Wie will er da die anstrengenden Konzerte heil überstehen? "Auf Tour kann ich mehr Pausen einbauen", redet es sich der "Jenseits von Eden"-Star schön. Will er nicht wahrhaben, dass sein Leben am seidenen Faden hängt? Selbst seine Ärzte haben ihn aufgegeben, gibt Nino zu. Ein Zusammenbruch auf der Bühne? Vorprogrammiert! Hoffentlich fordert er das Unglück nicht heraus…