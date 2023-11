Norbert Rier nach "Kastelruther Spatzen"-Jubiläum: Jetzt packt er über die letzten 40 Jahre aus!

Dass man trotz anhaltendem Erfolgs und zahlreichen Auszeichnungen das Privatleben nicht aus den Augen verliert, ist keine Selbstverständlichkeit. Das weiß auch Norbert Rier, der seit 1983 mit seiner Frau Isabella verheiratet ist. Im Gespräch mit InTouch Online sagt er: "Dass man seit über 40 Jahren mit der gleichen Frau zusammen ist, ist auch nicht selbstverständlich in der Showbranche. Aber man sollte mit dem zufrieden sein, was man hat. Und versuchen, normal und auf dem Boden zu bleiben. Ich glaube, das ist ganz was Wichtiges."

Doch dass nicht immer alles rosarot ist, hat der mittlerweile 63-Jährige über die Jahre auch erfahren müssen. Der Tod seines Managers, die vielen Stunden im Studio und auf Tour gingen nicht spurlos an seiner Familie vorbei. Besonders die Auftritte der Band an Sonntagen waren ihm irgendwann ein Dorn im Auge. "Das ist etwas, was man im Nachhinein sicherlich nicht mehr tun würden. Speziell, wo die Kinder klein waren", meint Norbert Rier. Mittlerweile hat die Band ihr Programm geändert. Sie versuchen, nur noch maximal drei bis vier Tage unterwegs zu sein. Denn: "Natürlich muss man mit zunehmendem Alter auch schauen. Wir sind nicht mehr die Jüngsten. Und dann haben wir versucht, es gemütlicher zu machen." Und das haben sich die "Kastelruther Spatzen" nach über 40 Jahren Karriere auch mehr als verdient!