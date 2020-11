Octomom: So sehen die Achtlinge von Nadya Suleman heute aus!

Entgegen der Prognosen ihrer Kritiker hat sich heute alles zum Guten gewendet. Gemeinsam mit ihrer 14-köpfigen Rasselbande lebt Nadya Suleman im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien und arbeitet als Coach in der Suchtberatung. Natürlich nur in Teilzeit, denn immerhin warten zu Hause 14 Kinder auf ihre Mutter und ein warmes Mittagessen. Insbesondere in Corona-Zeiten keine leichte Aufgabe. Da die Schulen zeitweise geschlossen blieben, übernahm Nadya Suleman das Home Schooling für ihre Kids glatt selbst. Daran lässt sie ihre 177.000 Tausend Follower auf Instagram gern teilhaben. Und siehe da, die Kleinen sind richtig groß geworden.