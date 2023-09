Oksana Kolenitchenko: Eine Mini-Oksana! Die Auswanderin verrät süße Details

Oksana Kolenitchenko ist super stolz! Der Grund? Sie hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht: Und zwar eine Kosmetiktasche - das MILARI Beauty Case.

"Durch das ständige Pendeln zwischen unsere Next Door Lounge in Los Angeles und unserer neuen Heimat in Las Vegas bin ich irgendwann regelrecht durchgedreht beim packen meiner Kosmetiktasche", lacht sie beim Interview mit InTouch Online. Not macht eben erfinderisch. "Das Besondere an dieser Kosmetiktasche ist, dass alles seinen eigenen Platz hat- und zwar nicht nur die Kosmetik, sondern auch noch der Schmuck", verrät sie voller stolz. Doch nicht nur diese Tatsache ist besonders: Auch der Name ihrer Kosmetiktasche ist ein ganz besonderer. Es ist ein Mix aus den beiden Namen ihrer Kinder Milan und Arielle.