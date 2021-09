Olaf Scholz: Die ganze Wahrheit über seine erfolgreiche Frau

Im Laufe ihrer Ehe erklomm nicht nur Olaf Scholz energisch die Karriereleiter, sondern auch die Frau an seiner Seite hangelte sich erfolgreich nach ganz oben. Seit 2017 ist Britta Ernst amtierende Bildungsministerin des Landes Brandenburg. Kein Wunder also, dass es das politische Power-Paar näher an den Rand des politischen Machtzentrums Berlin zog. 2017 verließen Olaf Scholz und seine Frau Britta ihre Heimatstadt Hamburg und ließen sich im gemütlichen Potsdam nieder. Hier lässt sich die Arbeit der beiden Politiker besser verbinden. Doch trotz aller politischen Erfolge, steht die Liebe im Hause Scholz bis heute an erster Stelle. So schwärmte der Kanzlerkandidat im August 2021 gegenüber "Bunte": "Es war wohl die persönliche Zuneigung, ein Funke, der übersprang. Das macht doch Liebe aus. Britta ist die Liebe meines Lebens, unverändert seit so langer Zeit. Ämter kommen und gehen, die Liebe bleibt." So viel Romantik hätte wohl kaum ein Wähler Scholz zugetraut...