Oliver Pocher enthüllt: "Andrea Kiewel hat Orgasmus in SAT.1-Show!"

In der Sendung, die von Jörg Pilawa moderiert wird, kämpfen Olli und Amira getrennt voneinander mit einem Kandidaten um den Sieg in der Quizsendung. Er tritt mit Polizeibeamtin Stefanie an, sie geht mit Kriminalhauptkommissar Thomas ins Rennen. Außerdem mit dabei: Pierre M. Krause und Andrea Kiewel. Besonders Kiwi zeigt vollen Körpereinsatz für ihren Spielpartner Pascal. "Ich sehe die Schlagzeile schon: 'Andrea Kiewel hat Orgasmus in SAT.1-Show'", kommentiert Olli nach einer Spielrunde laut der offiziellen Pressemitteilung. Oha! Welches Spiel Andrea so in Ekstase versetzte? Das erfahren wir nächsten Mittwoch (19. Juli) um 20:15 Uhr bei SAT.1...