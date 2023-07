Andrea Kiewel: Es wird immer schlimmer!

Andrea Kiewel

Freund & Söhne - So lebt der Fernsehgarten-Star in Israel

Seit nunmehr 20 Jahren verzückt Andrea Kiewel als Moderatorin beim „ZDF-Fernsehgarten“ das Publikum. Das Open-Air-Studio am Mainzer Lerchenberg ist längst zu ihrem Zuhause geworden. Doch wie lange noch? Immerhin hat die Blondine ihre Zelte nun in Israel aufgeschlagen. So lebt Andrea Kiewel mit ihrem Freund und ihren Söhnen hinter den Kulissen der Sonntagsvormittagsshow.