Oliver Pocher: Erster Auftritt nach dem Ehe-Aus! So geht es ihm wirklich

Beim Charity-Kicken zugunsten der "Maze Knop-Stiftung" und des Vereins "Kinderlachen" zeigt sich Oliver Pocher erstmals nach der Trennung in der Öffentlichkeit. Wie "RTL" berichtet, soll der 45-Jährige keine besonders große Lust haben, zu sprechen und versucht der Presse auszuweichen.

Trotzdem verrät er am Anfang des Spiels, bei dem unter anderem Fußball-Stars wie Thomas Helmer oder Ailton antreten, dass er auf der Position spiele, die von ihm "gefordert" würde. Als "RTL" von ihm wissen will, wie seine Fußball-Skills aussehen, antwortet der Comedian "fantastisch", bis er auf die Toilette verschwindet. Doch auf Nachfrage, wie es ihm nach der Trennung gehe, bestätigt Oli, es gehe ihm gut. "Sehr gut", unterstreicht er sogar. Viel mehr will er von seinem Befinden allerdings nicht preisgeben...