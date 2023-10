Oliver Pocher: Herzschmerz im TV! Heftige Stichelei gegen Ex Amira

Am vergangenen Sonntag war Oliver Pocher in der Show des Star-Kochs Steffen Henssler zu Gast. Auf dem Programm stand ein großes Jubiläum: 10 Jahren "Grill den Henssler"! Gemeinsam mit dem TV-Gourmet und Stargästen wie Mirja Boes, Paul Panzer und Jan van Weyde ging es in der "VOX"-Show heiß her - und das nicht nur am Herd.

Denn bei Oliver Pocher sorgte die eine oder andere Situation für ein leicht brodelndes Gemüt und spitze Bemerkungen gegen seine Ex Amira. Obwohl laut "BILD"-Informationen die Show bereits im März aufgezeichnet wurde und das Paar zu diesem Zeitpunkt offiziell noch liiert war, teilte Olli kräftig gegen seine (damalige) Ehefrau aus.

Als Mirja Boes gemeinsam mit Pocher versuchte, den Hauptgang "Lammrücken im Tramezzini mit Sauce Vierge und gefüllter Spitzpaprika" zu retten und dem Moderator Anweisungen zurief, reagierte der ziemlich dünnhäutig. "Schrei mich nicht so an. Wirklich. Da hätte ich ja auch zu Hause arbeiten können", sagte Oliver Pocher vielsagend.

Doch damit nicht genug! Denn als der Noch-Ehemann von Amira Pocher bei der Zubereitung des Desserts ordentlich ins Schwitzen kam, sorgte eine weitere Aussage des 45-Jährigen für erhebliches Aufsehen. Moderatorin Laura Wontorra verwickelte ihn in ein Gespräch und bemerkte: "Bei dir gibt es ja oft im Leben Dinge, die sich wiederholen. Die Zwillinge..." Und Olli konterte: "Die Frauen kommen und gehen, aber der Henssler bleibt."

Zwar trug Pocher bei der Aufnahme noch seinen Ehering, doch scheinbar war bereits zum Zeitpunkt der Show die Ehe alles andere als rosig...