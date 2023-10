Oliver Pocher: "Ich hatte intensiven Geschlechtsverkehr beim Fernsehpreis!"

Typisch Oli! Das ist wohl seine Art zu sagen: Die Gerüchte sind völliger Quatsch! Denn er hängt immer noch an seiner Amira. Zu ihrem Geburtstag veröffentlichte Oliver einen herzzerreißenden Post. "Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um dich glücklich zu machen. Da habe ich als Ehepartner versagt", schrieb er. "Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich. Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen)."