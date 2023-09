Oliver Pocher im Trennungsschmerz: Nun steht ihm Michael Wendler zur Seite!

Vergangene Woche machten Oliver Pocher und Amira traurige Neuigkeiten öffentlich. "Wir sind getrennt", verkündete das ehemalige Paar in ihrem Podcast "Die Pochers". Eine Entscheidung, an der besonders der Komiker zu knabbern hat, denn er sagt: "Ich wollte mich nicht trennen." Herzschmerz also vorprogrammiert!

Doch wie Oliver Pocher nun in einer weiteren Podcast-Folge verrät, muss er diese schwierige Zeit nicht allein durchstehen. Denn viele Menschen haben sich inzwischen bei dem 45-Jährigen gemeldet, um ihm ihre Hilfe anzubieten. Er verrät im Podcast-Gespräch mit seiner Noch-Ehefrau Amira: "Wie viele Leute sich gemeldet haben. Wo ich jetzt alles hinfliegen und übernachten kann, und was ich alles machen kann. Ich muss sehr bemitleidenswert rübergekommen sein." Doch besonders eine Promi-Nachricht hat ihn extrem überrascht! Denn ausgerechnet Michael Wendler hat sich bei dem Ex von Amira Pocher gemeldet! "Sehr nett. Ich habe ihm auch zurückgeschrieben (...) Ich habe ihm auch gesagt: 'Dass meine Beziehung vor deiner Beziehung kaputtgeht? Respekt!'", meint er im Podcast.

Ein echter Tiefschlag für Oliver Pocher, der sich in der Vergangenheit stets über die Beziehung zwischen Laura Müller und Michael Wendler lustig gemacht hat. Doch am Ende war die Liebe des Skandal-Pärchens vielleicht doch etwas stärker, als es der Entertainer ahnte. Kein Wunder, dass er mit seiner Aussage im Podcast noch einmal versucht zu sticheln. So kennt man Oliver Pocher eben...