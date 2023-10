Oliver Pocher: Nach der Trennung - Der Zoff ums Geld eskaliert!

Aber von Anfang an: Auf seinem Instagram-Kanal bewirbt der Komiker derzeit eine große Fan-Reise, die im Februar 2024 stattfinden soll. Olli will mit seinen Anhängern zum Superbowl in Las Vegas reisen. "Das Mega-Sportereignis nicht nur für Fans des American Football. Gänsehaut pur! Und Sie können dabei sein – zusammen mit Oliver Pocher!", heißt es auf der Website, die für die Reise verantwortlich ist. "Auf geht’s nach Las Vegas, in die glitzernde Metropole mit Hotels und Casinos in der Wüste Nevadas. Vom 07. bis zum 13. Februar 2024 erwartet Sie rund um das größte Sportereignis der Welt ein außergewöhnliches Top-Programm an der Seite des Komikers, Entertainers, Fernsehmoderators, Influencers und Sportfans Oliver Pocher."

Doch wer mit Olli verreisen möchte, muss ganz schön tief in die Tasche greifen. Mindestens 10.000 Euro muss man pro Person für sieben Tage blechen, doch leider sind nicht alle Kosten darin enthalten. Die An- und Abreise mit der Bahn muss selbst getragen werden. Und auch das ESTA-Formular, das für die Einreise benötigt wird, wird zusätzlich berechnet. Und als wäre das noch nicht genug, muss man sein Superbowl-Ticket auch noch extra bezahlen. Zwischen 7000 und 12.000 Euro für ein Ticket!