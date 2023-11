Oliver Pocher: Niederlage vor Gericht!

Zur Erinnerung: Boris Becker verklagte Oliver Pocher nachdem er in seiner Sendung "Pocher – gefährlich ehrlich" im Oktober 2020 den Tennis-Star aufs Korn genommen hat. Unter dem Slogan "Make Boris rich again" startete Olli einen Spendenaufruf. Anschließend war zu sehen, wie Boris einen dreistelligen Eurobetrag bekam. Doch er wusste davon nichts. Das Geld war nämlich in einem Modepreis versteckt, der dem Tennis-Star verliehen wurde. Das ließ Boris nicht auf sich sitzen und zerrte Olli vor Gericht und konnte sich nun mit seiner Unterlassungsklage in zweiter Instanz durchsetzen.