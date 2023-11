Oliver Pocher: "Nur noch peinlich" - dieser Schuss ging gehörig nach hinten los

Oliver Pocher und Amira Pocher haben sich nach knapp vier Jahren Ehe getrennt. Dass die 31-Jährige nur kurz nach ihrem Ehe-Aus schon wieder mit einem Neuen anbandeln soll, passt Olli wohl so gar nicht in den Kragen. Der Comedian reagiert auf die Liebes-Gerüchte seiner Ex mit Motivationscoach Biyon Kattilathu auf typische Olli-Art - er rief einen Satire-Instagram-Account ins Leben, der die Videos seines Widersachers auf die Schippe nimmt. Der neuste Clip des Fünffach-Vaters scheint nun jedoch sein Ziel verfehlt zu haben.