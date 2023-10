Oliver Pocher: Überraschende Worte! "Wenn ich jemanden kennenlerne, dann heirate ich..."

Noch an Amiras Geburtstag widmete der Comedian seiner Ex einen emotionalen Post. "Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich. Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen)", schrieb er dort unter anderem. Heute plaudert er offen über eine neue Liebe und auch das Heiraten.

Im Interview mit ProSieben verriet er augenzwinkernd beim "Promi-Rutschbattle" in Hamburg auf die Frage, was passieren würde, wenn er eine Frau kennenlernen würde: "Wenn ich jemanden kennenlerne, dann heirate ich immer sofort und den Rest lass ich durchlaufen." Seinen Humor hat er also nicht verloren. Und die Hoffnung auf eine neue Liebe offensichtlich auch nicht.