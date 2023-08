Oliver Pocher & Katja Krasavice: In Berlin erwischt! Jetzt kommt alles raus

"Er ist nur einer von vielen, die über mich reden im Internet. Wenn ich ihn in echt treffe, ist er eine kleine Maus. Du hast es live miterlebt, ich habe es dir immer erzählt, dass wenn ich ihn sehe, er lieb und eine Maus ist", berichtet die Rapperin im Podcast "Queen of Bitches". Sie sei ihm außerdem vor kurzem in einem Berliner Restaurant begegnet. "Dann kommt er, ich gucke ihn an, sodass er mir nicht aus dem Weg gehen kann. Und er so: ,Hi, hi, hi.‘ Der war so mega nervös und das war so komisch. Er hat so gestottert, der war so ängstlich, das war einfach nur seltsam."

Darüber, dass Oliver und Amira Pocher im Netz über sie herziehen, kann Katja nur lachen. "Oliver Pocher und seine Frau sind süchtig nach mir und reden die ganze Zeit negativ über mich", feuert sie. "Zwei ganz komische Menschen, die haben sich auf jeden Fall gefunden". Auweia...