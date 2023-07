Oliver & Amira Pocher: Er hat sie verlassen!

Am Samstag tauchte Olli plötzlich in der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf. Woraufhin Moderator Thomas Gottschalk frech fragte: "Du bist Überraschungsgast oder bist du zu Hause rausgeflogen?" Seine ehrliche Antwort: "Ich bin noch nicht rausgeflogen, aber ich nutze jede Gelegenheit, um nicht zu Hause zu sein." Einen gemeinsamen Abend mit seiner Frau hatte der Comedian scheinbar nicht geplant. Denn er kündigte in der Sendung an: "Ich komme wieder. Ich habe Zeit heute."