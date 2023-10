Oliver & Amira Pocher: Jetzt spricht er übers Fremdgehen

Doch das Thema Fremdgehen ist für ihn noch nicht abgeschlossen. Als es um die Weihnachtsplanung im Hause Pocher geht, hakt Olli nach: "Mit wem möchtest du denn gerne Weihnachten feiern?" Für Amira steht fest: "Mit der Familie, alle zusammen." Doch ihr Ex kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Wer ist da alles dabei?" Laut Amira seien nur seine Familie und vielleicht seine Ex Alessandra Meyer-Wölden mit den drei Kindern eingeladen. Doch das kann der Comedian nicht so recht glauben. "Dann schauen wir mal, wer alles dabei ist..." Ob er da schon geahnt hat, dass Amira wieder verliebt ist?