Oliver & Amira Pocher: "Pures Gift füreinander!" - Sie hat die Nase voll

Als vor einigen Tagen bekannt wurde, dass Marc Terenzi und Verena Kerth sich unter Alkoholeinfluss so heftig gezofft haben, dass die Polizei eingreifen musste, staunten die Fans nicht schlecht. Und auch Amira ist absolut schockiert! "Die sind pures Gift füreinander. (...) Stell dir mal vor, als Paar die ganze Nacht durchzusaufen, eventuell noch irgendetwas konsumieren, ins Hotel zu fahren, zu streiten, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, das ist ja nicht geil", poltert sie in "Die Pochers!". "Das ist so krass primitiv."

Und Verena? Die würde die ganze Sache am liebsten vergessen. "Der sicher gut gemeinten öffentlichen Ratschläge bedarf es nicht. Wir wissen sehr gut selbst, was jetzt zu tun ist", erklärt sie gegenüber "Bild". "Klar ist, dass so ein Vorfall wie in Hamburg einfach falsch war und wir ernsthaft daran arbeiten werden, dass so was nie wieder vorkommt."

Ob die beiden sich wohl daran halten werden? Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass Verena und Marc mit solchen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht haben...