Pamela Reif: Sie verrät ihr ultimatives Figur-Geheimnis

Pamela Reif ist DIE Fitness-Queen in Deutschland. Wie sie ihren Traumbody hält...

Bei ihrem Anblick werden so manche ganz schön neidisch: ist fit wie ein Turnschuh und sieht einfach super aus! Aber dafür tut sie auch was. Was genau? Das hat sie jetzt verraten.

Klar, Pamela Reif verbringt einige Zeit im Fitnessstudio. Aber längst nicht so viel, wie viele denken! "Ich mache vier bis fünf Mal die Woche Sport, jeweils so eine Stunde oder auch nur 45 Minuten. Man muss definitiv nicht jeden Tag zehn Stunden im Fitness sein, um Sport trotzdem gut durchziehen zu können", erklärt sie gegenüber "Promiflash".

Und auch was die Ernährung angeht, sieht sie es viel entspannter als erwartet. "Ich persönlich habe nicht das gefühl, dass ich auf etwas verzichte. Ich liebe das alles zu sehr, so dass ich das durchziehe. Aber man sich bestimmt auch drei Tage die Woche ungesund ernähren und trotzdem toll aussehen", sagt sie entspannt.

Das hört sich doch gar nicht schlecht an und wird sicher auch einige Sport- und Diätmuffel motivieren können!

Pamela Reif gilt als eine der einflussreichsten - dieser Zeit. Sie hat sich als Fitness-Influencerin ein eigenes Business aufgebaut, hat sage und schreibe vier Millionen Follower bei Instagram. Die 22-Jährige hat ein eigenes Fitnessprogramm und gerade erst ihr zweites Buch auf den Markt gebracht. Sie weiß also, wovon sie spricht...