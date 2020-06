Pamela Reif: Mit diesen Tricks bringt sie ihre Haare zum Glänzen

Pamela Reif glänzt in ihren Videos nicht nur mit coolen Workouts und gesunden Rezepten, sondern auch mit ihren traumhaft schönen Haaren. Jetzt verrät die Fitness-Influencerin, mit welchen Tricks sie ihre blonde Mähne so richtig zum Strahlen bringt. Und das beste daran: Es ist ganz easy nachzumachen.

Seit Jahren zählt zu den erfolgreichsten und bestverdienenden Influencern Deutschlands. Wenn sie ihre über 5,8 Millionen Follower nicht gerade mit motivierenden Fitness-Videos versorgt, jettet die sportliche Blondine für Foto-Shootings von Calzedonia, Puma oder Ghd um den Globus. Doch der Job als Influencerin und Model bedeutet für die ehrgeizige Karlsruherin nicht nur Erfüllung, sondern auch harte Arbeit. Neben jeder Menge schweißtreibenden Stunden im Fitness-Studio und einer gesunden Ernährung, steht ein gepflegtes Äußeres an erster Stelle. Insbesondere ihre langen Haare müssen beim vielen Glätten, Locken und Färben durch Stylisten ganz schön leiden. Doch dank ein paar cooler Tricks bekommt Pamela Reif die Strapazen gut in den Griff und kann sich jeden Morgen über eine blonde Traummähne freuen.

Mit diesem günstigen Shampoo wäscht Pamela Reif ihre Haare

Neben ihren stählernen Bauchmuskeln wird die Fitness-Influencerin besonders um ihre langen blonden Haare beneidet. Auf lüftete Pamela Reif endlich das Geheimnis ihrer wunderschönen Wallemähne. Luxuriöse Friseurbesuche oder exlusive Keratin-Produkte? Fehlanzeige! Statt auf teure Produkte zu setzen, greift Pamela Reif beim Drogerie-Besuch am liebsten auf ein günstiges Shampoo der Naturkosmetik-Marke Santé zurück. Eine 250-Milliliter-Flasche des Glanz-Shampoos kostet gerade einmal erschwingliche drei Euro! Mit ausschließlich veganen Inhaltsstoffen wie Birkenblatt und Aloe Vera stärkt und pflegt das Shampoo beanspruchtes Haar von der Länge bis in die Spitzen. Leichte Kämmbarkeit sowie Glanz und Volumen sind nur einige der fantastischen Pluspunkte! "Das ist wirklich mein heiliger Graaaal und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass meine Haare etwas anderes bräuchten," schwärmt die süchtige Influencerin auf Instagram über ihr Lieblingsprodukt.

Nicht nur bei ihren Trend-Rezepten, sondern auch bei der Haarpflege greift Pamela Reif stets auf Naturprodukte zurück. Von künstlichen Silikonen, Parabenen oder Paraffinen lässt die Influencerin dabei komplett die Finger. Diese täuschen Glanz und Glätte der Haare nämlich nur vor. Lieber empfielt sie eine Haarkur aus natürlichen Inhaltsstoffen: „Das belastet die Haare unnötig. Meine Haarkur ist Kokosöl. Ich finde immer, je weniger man in die Haare schmiert, desto besser.“

Wie einfach ihr eine gesunde Ernährung nach Pamela Reifs Vorbild umsetzen könnt, erfahrt ihr in "You Deserve This: Einfache & natürliche Rezepte für einen gesunden Lebensstil. Bowl-Kochbuch".*

Pamela Reif: So hoch ist das Vermögen der Fitness-Influencerin

Pamela Reif: Das ist das Geheimnis ihrer schönen Haare

Doch das ist noch längst nicht alles. Um ihre meterlange Haarpracht zu schützen, verzichtet die Fitness-Influencerin auch auf zu häufiges Haarewaschen. Statt ihre Mähne täglich einer Belastung auszusetzen, wäscht sie ihre Haare nur einmal in der Woche. Da das nach einem schweißtreibenden Workout gar nicht so einfach ist, hat sich Pamela Reif einen ganz besonderen Trick ausgedacht: „Wenn die Haare am Ansatz fettig sind, dann binde ich mir hinten einen Dutt, lehne mich über das Waschbecken und wasche nur den Ansatz vorne mit etwas Shampoo und wasche das dann aus.“ Mit diesem Trick wird nicht nur Trockenshampoo überflüssig, sondern man spart auch jede Menge Zeit. Zusätzlich werden die täglich beanspruchten Längen geschont. Juhuu, die Traummähne rückt endlich in greifbare Nähe!

Schöne Haare habt ihr jetzt! Pamela Reif schenkt euch noch einen Traum-Body obendrauf:

*Affiliated Link