Pascal Kappés: Neue Details zu Sohn Ben-Matteo enthüllt! Jetzt ist alles anders!

In Henning Merten, dem Ex-Freund von Anne Wünsche, fand Denise ihr neues Glück und geht seither als Denise Kappés-Merten durchs Leben. Gemeinsam kümmern sich die beiden rührend um Denise' Sohn Ben-Matteo und Henning schlüpfte komplett in die Vaterrolle für seinen Stiefsohn. Zumal sein leiblicher Vater Pascal in seinen ersten Lebensjahren auch keine Anzeichen machte, diese Rolle übernehmen zu wollen. In früheren Interviews mit RTL sprach der Soap-Darsteller sogar von Hass, als er auf seine Beziehung zu seinem Sohn angesprochen wurde. "Durch das, was zwischen Denise und mir abgelaufen ist, ist auch irgendwie das Gefühl von extremen Hass...und dementsprechend ist es halt auch schwierig eine Bindung zu dem Kleinen aufzubauen".