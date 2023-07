Patricia Blanco: Schlag nach der Trennung! Jetzt mischt sich die nächste Frau ein

Um doch noch irgendwie den Frieden herstellen zu können, hat Andreas seiner Verflossenen nun doch noch den Porsche überlassen und ihr sogar eine nagelneue Neubauwohnung gemietet, damit er endlich wieder in seinem Haus wohnen kann.

Ein großzügiges Friedensangebot! Von Patricias Verhalten sind die Fans allerdings trotzdem schrecklich enttäuscht. Im Netz hagelt es schon seit Wochen heftige Kritik. Um der Sache ein Ende zu setzten, hat die Tochter von Roberto Blanco die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Kanal deaktiviert. Das hält ihre Kritiker allerdings nicht davon ab, ihrem Ärger auf dem Kanal von Andreas Luft zu machen!

"Ich finde, es reicht doch jetzt mal langsam. Porsche hin, Porsche her. Ihr fehlt einfach das Geld. Es war in anderen Beziehungen auch so", poltert eine Userin. "Ich würde der nicht 1 Cent geben. (...) Das ist doch einfach alles nur noch peinlich." Auweia...