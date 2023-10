Patricia Blanco & Andreas Ellermann: "Promi Big Brother"-Knaller!

Sie waren ein Herz und eine Seele. Doch seit der Trennung haben sich Andreas Ellermann und Patricia Blanco nichts mehr zu sagen. Nach dem Streit um sein Haus und das Auto haben die Streithähne es zumindest geschafft, sich nicht mehr konstant im Netz zu bekriegen. Doch Freunde werden sie in diesem Leben wohl nicht mehr. Und Andreas hat schon lange wieder eine neue Frau an seiner Seite... Da bleibt natürlich keine Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen!