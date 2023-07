Patricia Blanco & Andreas Ellermann: Große Überraschung! Damit hat keiner gerechnet

Und damit nicht genug! Damit Patricia endlich aus seiner Villa in Wentorf auszieht, hat Andreas tief in die Tasche gegriffen und eine Wohnung für seine Ex gemietet! "Alles bezahlt. Kaution bezahlt", berichtet er in seiner Story. "Ja, Patty. So bin ich. Ich habe für dich besichtigt und wenn du nicht einziehst, ziehe ich hier ein." Ganze drei Zimmer hat Patricia in der hübschen Neubauwohnung - plus Terrasse und Tiefgarage für ihren Porsche.

Bisher warten Patricias Instagram-Fans vergeblich auf ein Statement von ihr. Bleibt zu hoffen, dass sie und ihr Ex das Kriegsbeil nun endlich begraben können...