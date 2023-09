Patricia Blanco: Überraschende Versöhnung! "Er muss mir verzeihen und ich ihm."

Nach jahrelangem Zoff und absoluter Funkstille, überrascht Patricia Blanco mit einer lieben Message an ihren Papa. Zu einem Artikel, den sie in ihrer Instagram-Story teilt, schreibt sie: "Bin stolz auf dich. Du rockst die Bude, bist ein Entertainer." Wow, so hat man die 52-Jährige sehr lange nicht mehr über ihren Papa reden hören. Die beiden haben sich in aller Öffentlichkeit gezofft, nachdem sich Roberto Blanco von Patricias Mama Mireille getrennt hatte und später zugab, sie auch betrogen zu haben.