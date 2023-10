Patricia Blanco: Beweisfoto! Sie wird die nächste "Promi Big Brother"-Kandidatin

Auf den Fotos ist zu sehen, wie die 52-Jährige top gestylt, mit einem Koffer, ihre Sachen in einen schwarzen Van lädt. Doch das Foto ist nicht irgendwo entstanden: Das Foto entstand am Rande eines geheimen Treffens - bei der TV-Produktionsfirma von "Promi Big Brother"! Bei dem Treffen soll es sich um den ersten offiziellen Fototermin der diesjährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen gehandelt haben. Anschließend sollen auch die TV-Trailer gedreht worden sein.

Außerdem soll Patricias Ex, Andreas Ellermann, gerade erst seine Teilnahmer an der Show abgesagt haben, da er nicht mit Sicherheit gesagt bekam, dass seine Ex NICHT in den Container ziehen wird. "Wenn bestimmte Personen in den Container einziehen, ist das nicht gut für meine Gesundheit. Ich bin aktuell frisch liiert und glücklich.", erklärte der Millionär gegenüber "Bild".