Patricia Blanco: Schnitzel als Liebesstifter!

Mit welchen Worten Patricia ihren Ben genau um den Finger wickelte, verriet sie uns ebenfalls: "Er hat von etwas geredet, was er organisiert und ich habe nachgefragt, warum die Schnitzel da knusprig sind – so ein total wildes Ding. So macht man das!" Auf diese Weise kann ein einfaches Schnitzel schnell zum Liebesstifter werden. Dass sie mit dieser knusprigen Anmache bei ihrem Ben landen konnte, ist heute offensichtlich: Patricia und der Unternehmer strahlen eng umschlungen gemeinsamen für die Kameras und turteln, was das Zeug hält.

Auf gemeinsame Auftritte im TV müssen die Fans jedoch verzichten. Denn InTouch Online erfuhr ebenfalls von ihnen, dass Ben, was die Öffentlichkeit angeht, im Hintergrund bleiben will. Die beiden wollen ihr Liebes-Glück in Zukunft weiterhin privat genießen.

Mit welchen Sprüchen du womöglich beim ersten Date punkten kannst, erfährst du im Video: