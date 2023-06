Patricia Blanco & Andreas Ellermann: Der wahre Grund für ihr Liebes-Aus!

Was steckt wirklich hinter der plötzlichen Trennung von Patricia Blanco und Andreas Ellermann? Das Paar gab Anfang des Jahres nur kurz nach einem gemeinsamen Urlaub in Kitzbühel ihr Liebes-Aus bekannt. Doch wie kam es zu dieser drastischen Entscheidung? Nur wenige Wochen später zeigte sich der Moderator mit Bohlen-Ex Nadja Abd el Farrag an seiner Seite...

Jetzt bricht Patricia Blanco ihr Schweigen und gab neue Details zu den Trennungsgründen bekannt.