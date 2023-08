Patricia Blanco & Andreas Ellermann: Schock! Jetzt packt seine Geliebte aus

Im Gespräch mit "Bild" packt die hübsche Vanessa jetzt aus und verrät, was wirklich zwischen ihr und Andreas gelaufen ist. Die 28-Jährige soll den Millionär in einer Bar kennengelernt haben. Dann lud er sie nach Hamburg ein. "Ich ging gerne auf seine Einladung ein, da ich weder verheiratet noch in einer Partnerschaft bin", erklärt sie. "Warum nicht einen neuen Mann, der einen soliden Eindruck macht, in mein Leben lassen?"

In Hamburg wurde sie dann von Andreas und seinem Angestellten empfangen. Schon auf der Rückbank des Mercedes sei man "auf Tuchfühlung" gegangen. Von da aus ging es direkt ins Hotel. "Ich habe mir nichts dabei gedacht, denn in der heutigen Zeit sollte man es nicht mehr als Sünde anerkennen, wenn man sich als Frau einfach seiner Lust nachgibt", erzählt die Krankenpflegerin weiter. "Ich wollte doch gerne wissen, wie er im Bett so drauf ist." Worte, die Patricia Blanco sehr verletzen dürften!