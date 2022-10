Patrick Romer: Keine Reue! Jetzt legt er nochmal nach

Mit seiner Art mit Freundin Antonia Hemmer im Sommerhaus umzugehen, machte sich TV-Bauer Patrick Romer nicht gerade beliebt - weder bei seinen Mitstreitern noch bei den Zuschauern. In einer Fragrunde auf Instagram will der 26-Jährige nun mit den Gerüchten aufräumen und bittet seine Anhänger ihn zu fragen, was ihnen auf der Seele brennt. Prompt will ein Nutzer wissen, ob der Reality-TV-Star sein Verhalten Antonia gegenüber im Sommerhaus reflektiert habe. Patricks Antwort zeigt jedoch nur teilweise Reue: