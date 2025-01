Paul Janke: Ex-Bachelor gibt Beziehungs-Update – "bin nicht Single"

Paul Janke (43) suchte als Bachelor 2012 die große Liebe und fand sie zunächst in Kandidatin Anja Polzer. Doch die Liebe war nicht von langer Dauer. Eine neue Liebe war danach lange nicht in Sicht. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Paul Janke galt deshalb als Dauer-Single. Erst 2023 enthüllte er bei "Kampf der Realitystars", dass er gar nicht die ganze Zeit solo war.

Von 2016 bis 2019 war er mit dem Model Kathrin Bösch liiert. Die Beziehung hielten die beiden allerdings vollkommen privat. Nur wie steht es heute um sein Liebesleben? Jetzt gibt er ein ehrliches Update.